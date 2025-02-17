В Башкирии наблюдается снижение смертности на дорогах

В Башкирии количество погибших на дорогах снизилось почти на треть. Об этом сообщил Радий Хабиров на оперативном совещании правительства.
Согласно данным ГАИ республики, в 2024 году произошло 2956 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых погибло 397 и получили ранения 3597 человек. Основные причины аварий — столкновение автомобилей и наезды на пешеходов, причём виновниками 85% аварий стали водители. Также 354 инцидента произошли с участием водителей в состоянии алкогольного опьянения.