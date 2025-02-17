В Башкирии наблюдается снижение смертности на дорогах

Мы подвели итоги за прошлый год. Несколько лет назад на дорогах у нас в среднем погибало более 500 человек. Сейчас эта цифра — менее 400 человек. Тем не менее нам есть куда стремиться, но смертность на дорогах на треть, чуть поменьше, мы уменьшили. Мы ряд решений приняли. Жду протокол и то, о чем договорились, реализовать.

Радий Хабиров, Глава республики Башкортостан