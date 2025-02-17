В Башкирии назвали возраст самой молодой и самой возрастной мамы

В 2024 году в родильных домах региона на свет появились 31 028 малышей. Об этом «Башинформу» сообщили в пресс-службе Минздрава РБ.

Так, самой молодой мамой стала 14-летняя девушка, а самой возрастной — 52-летняя жительница республики.

Наибольшее количество новорожденных было в Уфе — 9679 детей, второе место занял Стерлитамак с 2149 новорожденными, а на третьем — Нефтекамск, где родились 1371 ребенок.