В Башкирии строят школу на 800 детей

Готов на 87%. В селе Аскарово Абзелиловского района активно строят полилингвальную школу, совмещенную с детским садом и музыкальной школой по нацпроекту «Демография». Образовательный комплекс будет рассчитан на 800 человек. Также в Аскарово возводят детскую поликлинику рядом с центральной районной больницей. По проекту объект будет соединен переходом с медучреждением.

Каждую кровельную сэндвич-панель рабочие аккуратно очищают от лишней ваты. Затем монтажники с помощью крана поднимают металлические конструкции наверх для последующей установки. Чтобы на выходе получить прочную крышу.

Именно в этом пристрое совсем скоро появятся актовый и спортивные залы. Здание станет частью большого образовательного комплекса в Аскарово на 800 детей. Если детский сад уже полностью готов как внутри, так и снаружи, то в четырёхэтажной школе работы ещё идут полным ходом.

По школе у нас отопление по всем корпусам уже 100%. Водоснабжение тоже сделано. Электроснабжение и электроразводка тоже сделана. Сейчас идет устройство фасада. Объект очень серьезный и нужный для села Аскарово. Насим Гайдуллин, руководитель проекта строительства образовательного комплекса

Полилингвальную школу, совмещенную с детским садом и музыкальной школой, строят по нацпроекту «Демография». При проектировании позаботились о спортивной инфраструктуре.

Преобразится здесь и сама территория. На этом месте появится стадион с кольцевой беговой дорожкой, которую оборудуют резиновым покрытием, а ещё футбольное поле открытого типа и баскетбольная площадка. Зимой её, согласно проекту, можно использовать и для хоккейных игр.

В другой части Аскарово строители тоже кардинально меняют территорию, на которой когда-то была автопарковка. Вместо неё появится детская поликлиника на 150 посещений. Сейчас рабочие возводят второй этаж будущего учреждения, проводят инженерные сети.

Сложности в плане того, что грунт очень непростой, здесь скальный грунт. При разработке котлована столкнулись со сложностями. Время на разработки немного увеличилось. Виль Ахметов, руководитель проекта строительства детской поликлиники

По словам подрядчиков, треть работ на объекте уже выполнена. Одна часть здания будет трёхэтажной, другая — четырёх. Причём у поликлиники предусмотрен переход в центральную районную больницу. В районе давно нуждаются в подобном учреждении.

Потому что детское население у нас из года в год растёт, и на сегодняшний день у нас более 11 тысяч детского населения. И детская, и взрослая службы объединены, что очень неудобно. Появятся кабинеты эндокринолога детского, невролога, окулиста. Отдельно будет проводиться УЗИ для детей. Также нововведение — это УЗИ сердца. Ильгиз Кильдияров, главный врач Аскаровской центральной районной больницы