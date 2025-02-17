В Башкирии строят школу на 800 детей

Готов на 87%. В селе Аскарово Абзелиловского района активно строят полилингвальную школу, совмещенную с детским садом и музыкальной школой по нацпроекту «Демография». Образовательный комплекс будет рассчитан на 800 человек. Также в Аскарово возводят детскую поликлинику рядом с центральной районной больницей. По проекту объект будет соединен переходом с медучреждением.
Каждую кровельную сэндвич-панель рабочие аккуратно очищают от лишней ваты. Затем монтажники с помощью крана поднимают металлические конструкции наверх для последующей установки. Чтобы на выходе получить прочную крышу.
Именно в этом пристрое совсем скоро появятся актовый и спортивные залы. Здание станет частью большого образовательного комплекса в Аскарово на 800 детей. Если детский сад уже полностью готов как внутри, так и снаружи, то в четырёхэтажной школе работы ещё идут полным ходом.
Полилингвальную школу, совмещенную с детским садом и музыкальной школой, строят по нацпроекту «Демография». При проектировании позаботились о спортивной инфраструктуре.
Преобразится здесь и сама территория. На этом месте появится стадион с кольцевой беговой дорожкой, которую оборудуют резиновым покрытием, а ещё футбольное поле открытого типа и баскетбольная площадка. Зимой её, согласно проекту, можно использовать и для хоккейных игр.
В другой части Аскарово строители тоже кардинально меняют территорию, на которой когда-то была автопарковка. Вместо неё появится детская поликлиника на 150 посещений. Сейчас рабочие возводят второй этаж будущего учреждения, проводят инженерные сети.
По словам подрядчиков, треть работ на объекте уже выполнена. Одна часть здания будет трёхэтажной, другая — четырёх. Причём у поликлиники предусмотрен переход в центральную районную больницу. В районе давно нуждаются в подобном учреждении.
Строители уверяют, что все объекты будут сданы уже в этом году. Школа с детским садом — летом. Поликлиника — осенью. Тем более на площадках трудятся преимущественно местные жители, которые заинтересованы, чтобы их дети скорее могли учиться и лечиться в комфортных условиях.