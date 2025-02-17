В Башкирии подняли выплаты мужчинам, подписавшим контракт с Минобороны

В Башкортостане выплаты мужчинам, подписавшим контракт с Минобороны России, от республики увеличились. Теперь они получат разово 2 млн рублей, а после — ежемесячно от 210 тысяч рублей в качестве зарплаты. Так, в первый год службы каждый контрактник получит минимум 4,5 млн рублей.