Власти Башкирии обсудили подготовку к весеннему паводку

Подготовку к весеннему паводку обсудили в Правительстве Башкортостана в режиме видеоконференцсвязи. На совещании под руководством премьер-министра республики Андрея Назарова поднималась тема готовности к безаварийному пропуску весеннего половодья в нынешнем году.

С главами администраций городов и районов рассмотрели вопрос о заключении муниципальными образованиями договоров на проведение взрывных работ на затороопасных участках рек. Для их мониторинга задействуют судно на воздушной подушке, аэролодку, беспилотную авиацию и вертолет Ка-32, которые позволят своевременно выявлять проблемные участки. Традиционно перед началом паводка будет развернут оперативный штаб для координации всех процессов.