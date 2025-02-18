В Уфе 20 учащихся кадетских классов принесли присягу

Накануне по всей стране свой праздник отметили российские кадеты. В Уфимской 41-й школе прошла торжественная присяга. Свою клятву произнесли 20 учащихся. Также во время встречи дети исполнили кадетский вальс, а лучших учеников поощрили наградами.

Свои пожелания юным защитниками Отечества выразили ветераны, участники СВО и гости из числа педагогов и родителей. Отметим, что военной и патриотической подготовке в учреждении обучают с 2015 года по инициативе представителей Федеральной службы исполнения наказаний и пограничных войск ФСБ России. За это время выпустили три кадетских класса.