В Башкирии в преддверии Дня защитника Отечества прошли конные скачки

Мы с командой каждый год принимаем участие во всех состязаниях по скачкам. И нам особенно было приятно поучаствовать в этом мероприятии, посвящённом памяти участников боевых действий. Сегодня мы боролись ради них и победили.

Галим Яумбаев, капитан команды Абзелиловского района