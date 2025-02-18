В Башкирии в преддверии Дня защитника Отечества прошли конные скачки

В Абзелиловском районе прошли конные скачки. Мероприятие приурочили ко Дню защитника Отечества и памяти участников боевых действий. В нем приняли участие всадники из восьми районов Башкортостана и соседних областей.
Состязания прошли возле деревни Тупаково. Соревнования включали в себя скачки на разные дистанции, игру «Ышак» и стрельбу из лука. В завершение мероприятия были определены победители. Одним из них стал 12-летний житель деревни Тупаково Зариф Акмурзин. В подарок он получил жеребенка. Также первое место завоевала команда всадников из Абзелиловского района.