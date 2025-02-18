Сотрудники ТРК «Башкортостан» победили в конкурсе «Журналисты за местное самоуправление»

Сотрудники телерадиокомпании «Башкортостан» стали победителями общероссийского конкурса «Журналисты за местное самоуправление». Церемония награждения прошла на одной из площадок Государственной Думы России в Москве.
Журналист и ведущий радио «Юлдаш» Расуль Сагитов занял первое место в номинации «Лучший радиосюжет». Дипломом лауреата конкурса также отмечена работа корреспондента службы новостей телеканала БСТ Гульназ Хайбуллиной. Конкурс организован Союзом журналистов России и Российской муниципальной академией.