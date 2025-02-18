В Уфе прошёл вечер памяти Габдуллы Гилязева

В Уфимском государственном институте искусств имени Загира Исмагилова состоялся вечер памяти, посвященный 95-летию со дня рождения Габдуллы Гилязева. Мастера сцены поделились воспоминаниями о заслуженном деятеле культуры России и Башкортостана, лауреате государственной премии имени Салавата Юлаева, представили фрагменты поставленных им спектаклей.
Габдулла Габдрахманович родился и вырос в деревне Канлы-Туркеево Буздякского района, всю свою жизнь посвятил сцене и творчеству. 16 лет был главным режиссером Русского драмтеатра, вывел на сцену более пяти десятков спектаклей разных жанров. Был одним из организаторов Национального молодежного театра имени Мустая Карима. Его ученики сегодня работают в разных театрах страны и республики. Своего наставника они вспоминают только теплыми словами.