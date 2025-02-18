В Башкирии главе сельсовета присвоили почетное звание

Главе Буруновского сельсовета Гафурийского района присвоили звание «Заслуженный работник местного самоуправления России». Уже почти 55 лет Марат Рахматуллин трудится во благо сельчан. Начинал свой путь помощником комбайнера еще подростком в 12 лет. Успел поработать в Министерстве сельского хозяйства и администрации района.

Мужчину выбирали и председателем колхоза. Тогда ему и пришла идея образовать свой сельсовет. Первые объекты, которые были созданы по его инициативе, — школа и новая улица с домами в Буруновке.