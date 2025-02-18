В Башкирии главе сельсовета присвоили почетное звание

Главе Буруновского сельсовета Гафурийского района присвоили звание «Заслуженный работник местного самоуправления России». Уже почти 55 лет Марат Рахматуллин трудится во благо сельчан. Начинал свой путь помощником комбайнера еще подростком в 12 лет. Успел поработать в Министерстве сельского хозяйства и администрации района.
Мужчину выбирали и председателем колхоза. Тогда ему и пришла идея образовать свой сельсовет. Первые объекты, которые были созданы по его инициативе, — школа и новая улица с домами в Буруновке.
В деревне сразу был решен вопрос с газификацией. Сейчас АГРС обеспечивает весь юг района. Также полностью обновили водопроводную систему, которая дала возможность каждому жителю провести в свой дом бесплатную воду. Были асфальтированы все улицы села, включая переулки. И даже здание администрации появилось благодаря главе. Кроме того, он примерный семьянин, супруга поддерживает его во всех начинаниях.