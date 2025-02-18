Предприниматели Башкирии встретились с представителями Узбекистана

В ТПП республики прошла встреча предпринимателей Башкортостана с представителями Посольства Узбекистана в России. В последние годы товарооборот между регионами стабильно растёт.
Учитывая их активное развитие текстильной и химической промышленности, экономический потенциал, а также логистическое преимущество Башкортостана и развитую инфраструктуру ТПП региона, республики являются друг для друга весьма выгодными партнерами.
Кроме того, для делегации Узбекистана провели экскурсии по предприятиям Башкортостана. Гости побывали и на Советской площади Уфы, где приняли участие в возложении цветов к памятнику Герою России, легендарному комдиву Минигали Шаймуратову.