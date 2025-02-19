В Башкирии ветераны Афганской войны провели сборы для школьников

Общественная организация воинов-интернационалистов «Барс» провела военно-полевые сборы для школьников. Мероприятие прошло в рамках проекта «Уроки мужества от ветеранов Афгана». Благодаря победе в конкурсе грантов главы республики в клубе «Призывник» смогли обновить материально-техническую базу, которая помогает погрузиться в армейские будни.

В «Зарнице» приняли участие ученики из Туялясской школы и ребята из Сибая. Многие бывшие воспитанники клуба «Призывник» уже отслужили в армии и связали свою жизнь с военной профессией. Занятия, которые провели ветераны Афганской войны, стали источником мотивации для молодежи, подчеркивая, что служение Родине – это не только долг, но и высокая честь.