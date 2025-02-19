В сёлах Башкирии создается цифровая инфраструктура

В Башкирии охвати мобильным интернетом составляет 93%. В республике планомерно устраняется цифровое неравенство. Жители населённых пунктов могут оставить заявку на «Госулугах», чтобы интернет был проведён даже в отдалённые сёла и деревни.
Над развитием цифровой инфраструктуры республиканские власти начали активно работать с 2019 года. Для быстрого достижения целей впервые среди субъектов страны разработали региональную программу – «Доступный интернет». Глава региона поставил очень важную задачу: «У нас четкая цель – завести интернет во все деревни и села республики».
В республике только в 2023 году «Доступный интернет» пришел к жителям 262 населенных пунктов. В этом году реализуется вторая часть программы – подключили еще 24 села, где проживает более 14 тысяч человек. В текущем году общая стоимость проекта составила 63,3 млн рублей.
Благодаря программе повысилось качество жизни десятка тысяч сельчан, многие получили дополнительные возможности для трудоустройства и получения образования. Также важно отметить, что создание цифровой инфраструктуры в отдаленных селах дает хороший импульс развитию в целом экономики республики. Например, в деревнях развивается малый бизнес: появляются те же самые пункты выдачи маркетплейсов, создаются новые рабочие места. Поэтому доступ в интернет для отдаленных сел – это очень значимое дело.
Хороший стимул для операторов
Программа «Доступный интернет» изначально была запущена совместно с российской компанией, которой Башкирия компенсировала половину вложений. В 2022 году республиканские власти также внесли изменения в региональное законодательство и разработали новый механизм – инвестиционный налоговый вычет (ИНВ).
Сегодня операторы связи, которым невыгодно заходить в малонаселенные пункты, смогут вернуть часть налога на прибыль. Данная мера позволяет улучшить цифровую инфраструктуру в селах, не привлекая дополнительного финансирования, также помогает сохранить инвестиции операторов в эксплуатацию и модернизацию сетей связи.
На данный момент с применением механизма ИНВ с операторами связи заключены договоры на реализацию двух инфраструктурных проектов.
Программа УЦН в деле
В селах не только интернет проводят, но и мобильная связь улучшается. Например, некоторые деревни получили доступ к сетям сразу двух операторов. Такие задачи ставит федеральная программа «Устранение цифрового неравенства 2.0» (УЦН), в рамках которой в прошлом году построили 242 базовых станции.
Как уже было сказано, сегодня у жителей республики есть возможность лично выбрать деревни и села, которые будут подключены к мобильному интернету. В рамках программы УЦН минцифры России на портале «Госуслуг» проводит голосование за подключение сел к интернету. Важно отметить, что на протяжении трёх лет Башкирия занимает первое место среди субъектов по количеству голосов.
Активность жителей тоже «окупается». За последние 5 лет в республике операторы обеспечили сотовой связью порядка 1000 населённых пунктов, где ранее отсутствовала сеть. Было построено 6970 базовых станций сотовой связи стандарта 4G. В 2025 году будут работать над 1874 базовыми станциями, в том числе планируется строительство 88 новых объектов.
На горе интернет ловить не придется
Всего год назад жителям села Тал-Кускарово Абзелиловского района приходилось подниматься на гору, чтобы «поймать» мобильную связь. Сельчане с этой проблемой в социальных сетях обращались Главе республики Радию Хабирову. На сегодня их проблема решена. Благодаря усилиям республиканских властей и районной администрации Тал-Кускарово попало в перечень населенных пунктов программы «Устранение цифрового неравенства 2.0». Летом прошлого года здесь установили вышку сотовой связи.
Возможности интернета безграничны. Сегодня жители села Манеево Аургазинского района прямо в местном фельдшерско-акушерском пункте могут получить консультацию врача. Такая возможность появилась у жителей села после подключения высокоскоростного интернета в населенном пункте.
По словам главы Меселинского сельсовета Аургазинского района Ирины Александровой, подключение интернета не только повышает качество жизни сельчан, а также позволяет усовершенствовать учебный процесс в сельских школах.
Фото: pravitelstvorb.ru