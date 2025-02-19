В сёлах Башкирии создается цифровая инфраструктура

В Башкирии охвати мобильным интернетом составляет 93%. В республике планомерно устраняется цифровое неравенство. Жители населённых пунктов могут оставить заявку на «Госулугах», чтобы интернет был проведён даже в отдалённые сёла и деревни.

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Над развитием цифровой инфраструктуры республиканские власти начали активно работать с 2019 года. Для быстрого достижения целей впервые среди субъектов страны разработали региональную программу – «Доступный интернет». Глава региона поставил очень важную задачу: «У нас четкая цель – завести интернет во все деревни и села республики».

В республике только в 2023 году «Доступный интернет» пришел к жителям 262 населенных пунктов. В этом году реализуется вторая часть программы – подключили еще 24 села, где проживает более 14 тысяч человек. В текущем году общая стоимость проекта составила 63,3 млн рублей.

Благодаря программе повысилось качество жизни десятка тысяч сельчан, многие получили дополнительные возможности для трудоустройства и получения образования. Также важно отметить, что создание цифровой инфраструктуры в отдаленных селах дает хороший импульс развитию в целом экономики республики. Например, в деревнях развивается малый бизнес: появляются те же самые пункты выдачи маркетплейсов, создаются новые рабочие места. Поэтому доступ в интернет для отдаленных сел – это очень значимое дело.

Хороший стимул для операторов

Программа «Доступный интернет» изначально была запущена совместно с российской компанией, которой Башкирия компенсировала половину вложений. В 2022 году республиканские власти также внесли изменения в региональное законодательство и разработали новый механизм – инвестиционный налоговый вычет (ИНВ).

Сегодня операторы связи, которым невыгодно заходить в малонаселенные пункты, смогут вернуть часть налога на прибыль. Данная мера позволяет улучшить цифровую инфраструктуру в селах, не привлекая дополнительного финансирования, также помогает сохранить инвестиции операторов в эксплуатацию и модернизацию сетей связи.

На данный момент с применением механизма ИНВ с операторами связи заключены договоры на реализацию двух инфраструктурных проектов.

Ковид преподал нам определенные уроки. Мы убедились, что во многих населенных пунктах Башкортостана нет высокоскоростного интернета. Безусловно, оставлять так эту ситуацию мы не могли и предприняли ряд мер. В 2021 году в Башкортостане запустили программу «Доступный интернет». Во многих селах и городах республики мы построили распределительные сети и подключили к интернету дома. Для жителей эта процедура бесплатная. Это беспрецедентная история, нашим опытом заинтересовались и другие регионы.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан 

Программа УЦН в деле

В селах не только интернет проводят, но и мобильная связь улучшается. Например, некоторые деревни получили доступ к сетям сразу двух операторов. Такие задачи ставит федеральная программа «Устранение цифрового неравенства 2.0» (УЦН), в рамках которой в прошлом году построили 242 базовых станции.

Этот проект уникален. В отличие от большинства субъектов в рамках программы УЦН заходит не один оператор, а два. И я очень рад, что мы сумели эту позицию отстоять: были риски, что на местах не будет голосового трафика, только мобильный интернет. Важно отметить, что в этом году программа УНЦ была расширена и теперь включает населённые пункты с численностью от 100 до 1000 человек.

Геннадий Разумикин, руководитель минцифры РБ

Как уже было сказано, сегодня у жителей республики есть возможность лично выбрать деревни и села, которые будут подключены к мобильному интернету. В рамках программы УЦН минцифры России на портале «Госуслуг» проводит голосование за подключение сел к интернету. Важно отметить, что на протяжении трёх лет Башкирия занимает первое место среди субъектов по количеству голосов.

Активность жителей тоже «окупается». За последние 5 лет в республике операторы обеспечили сотовой связью порядка 1000 населённых пунктов, где ранее отсутствовала сеть. Было построено 6970 базовых станций сотовой связи стандарта 4G. В 2025 году будут работать над 1874 базовыми станциями, в том числе планируется строительство 88 новых объектов.

Нацпроект «Цифровая экономика» на протяжении 5 лет обеспечивал комплексное развитие основных сфер цифровой индустрии. Постепенная реализация мероприятий нацпроекта в регионе также сыграла роль в укреплении Башкирии своих позиций в десятке регионов-лидеров цифровой трансформации. Сейчас мы занимаем 8 место, хотя тремя годами ранее находились только на 39-й позиции.

Геннадий Разумикин, руководитель минцифры РБ

На горе интернет ловить не придется

Всего год назад жителям села Тал-Кускарово Абзелиловского района приходилось подниматься на гору, чтобы «поймать» мобильную связь. Сельчане с этой проблемой в социальных сетях обращались Главе республики Радию Хабирову. На сегодня их проблема решена. Благодаря усилиям республиканских властей и районной администрации Тал-Кускарово попало в перечень населенных пунктов программы «Устранение цифрового неравенства 2.0». Летом прошлого года здесь установили вышку сотовой связи.

Всей деревней поднимались на гору. Там даже автомобильная стоянка образовалась. А гору назвали Интернет-гора. Сегодня никуда выезжать не надо, и на работе, и дома удобно. Я работаю в сельской библиотеке, конечно же, интернет важен в нашей работе.

Гульниса Нигматуллина

Возможности интернета безграничны. Сегодня жители села Манеево Аургазинского района прямо в местном фельдшерско-акушерском пункте могут получить консультацию врача. Такая возможность появилась у жителей села после подключения высокоскоростного интернета в населенном пункте.

Если требуется поставить диагноз или при тяжелом течении заболевания, мы пациентам назначаем телемедицинскую консультацию профильного врача. Такие возможности у нас появились после проведения интернета в селе.

Нина Афанасьева, заведующая Манеевским ФАПом

По словам главы Меселинского сельсовета Аургазинского района Ирины Александровой, подключение интернета не только повышает качество жизни сельчан, а также позволяет усовершенствовать учебный процесс в сельских школах.

На уроках мы в основном работаем в Российской электронной школе. Там очень много готового материала. Также работаем с платформой «Решу ОГЭ». С сайта напрямую воспроизводим на экран.

Светлана Иванова, советник директора школы по воспитанию, учитель русского языка и литературы

Фото: pravitelstvorb.ru

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