В сёлах Башкирии создается цифровая инфраструктура

Этот проект уникален. В отличие от большинства субъектов в рамках программы УЦН заходит не один оператор, а два. И я очень рад, что мы сумели эту позицию отстоять: были риски, что на местах не будет голосового трафика, только мобильный интернет. Важно отметить, что в этом году программа УНЦ была расширена и теперь включает населённые пункты с численностью от 100 до 1000 человек.

Геннадий Разумикин, руководитель минцифры РБ