Сегодня в Уфе открылся международный форум «Уралстройиндустрия» и выставка «ПроНедвижимость». На площадке в режиме телемоста был дан старт работе производства железобетонных изделий крупнопанельного домостроения в Уфе. Оно поможет вводить в строй до 170 тысяч квадратных метров жилья в год.
В столицу Башкортостана приехали представители 80 компаний из почти полутора десятков регионов страны. Они представили свою продукцию и знакомят гостей с новыми технологиями. На пленарном заседании региональные и федеральные эксперты обсудили современные тенденция развития отрасли.