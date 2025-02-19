Сегодня в Уфе открылся международный форум «Уралстройиндустрия» и выставка «ПроНедвижимость». На площадке в режиме телемоста был дан старт работе производства железобетонных изделий крупнопанельного домостроения в Уфе. Оно поможет вводить в строй до 170 тысяч квадратных метров жилья в год.