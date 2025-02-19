В Уфе прошли юбилейные соревнования по каратэ

В Уфе прошли юбилейные всероссийские соревнования по каратэ «Олимпийские надежды». Один из крупнейших турниров в этом виде спорта в стране. Соревнования собрали сильнейших каратистов из 24 регионов России. Всего за медали боролись 1400 спортсменов разных возрастных категорий.

В этом году «Олимпийские надежды» посвятили десятилетию спортивной федерации каратэ Башкортостана. А сами соревнования стали примером успешного проекта. Соревнования прошли в центре спортивной подготовки имени Римы Баталовой, одном из лучших комплексов региона.

Радмир Насыров, серебряный призер первенства мира и обладатель бронзы первенства Европы, несколько лет назад завершил спортивную карьеру. Теперь растит будущих чемпионов и делится с ними опытом.

Вообще, 10-ые юбилейные «Олимпийские надежды» собрали представительный состав участников. И хотя часть сборников пропустила соревнования из-за выступлений на международном турнире на Кипре, в столице Башкортостана хватало звезд российского каратэ.

Медаль и место на пьедестале как итог большой проделанной работы. За каждым поединком стоят многочасовые изнурительные тренировки. В среднем каждый участник до финала должен был пройти от пяти до семи поединков.

До финала добралась бронзовый призер игр БРИКС в Казани Айгуль Садыкова. В решающем поединке она одержала уверенную победу над Жанной Костюшкиной с Сахалина 4:0. А вот в мужском финале родные стены не помогли Амиру Халилову. Евгений Сон из Сахалинской области одержал победу за явным преимуществом.