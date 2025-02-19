В Уфе прошли юбилейные соревнования по каратэ

В Уфе прошли юбилейные всероссийские соревнования по каратэ «Олимпийские надежды». Один из крупнейших турниров в этом виде спорта в стране. Соревнования собрали сильнейших каратистов из 24 регионов России. Всего за медали боролись 1400 спортсменов разных возрастных категорий.
В этом году «Олимпийские надежды» посвятили десятилетию спортивной федерации каратэ Башкортостана. А сами соревнования стали примером успешного проекта. Соревнования прошли в центре спортивной подготовки имени Римы Баталовой, одном из лучших комплексов региона.
Радмир Насыров, серебряный призер первенства мира и обладатель бронзы первенства Европы, несколько лет назад завершил спортивную карьеру. Теперь растит будущих чемпионов и делится с ними опытом.
Вообще, 10-ые юбилейные «Олимпийские надежды» собрали представительный состав участников. И хотя часть сборников пропустила соревнования из-за выступлений на международном турнире на Кипре, в столице Башкортостана хватало звезд российского каратэ.
Медаль и место на пьедестале как итог большой проделанной работы. За каждым поединком стоят многочасовые изнурительные тренировки. В среднем каждый участник до финала должен был пройти от пяти до семи поединков.
До финала добралась бронзовый призер игр БРИКС в Казани Айгуль Садыкова. В решающем поединке она одержала уверенную победу над Жанной Костюшкиной с Сахалина 4:0. А вот в мужском финале родные стены не помогли Амиру Халилову. Евгений Сон из Сахалинской области одержал победу за явным преимуществом.
Всего до финалов «Олимпийских надежд» среди спортсменов старше 18 лет добрались 16 каратистов. Больше всех золотых медалей заработали представители Свердловской области.