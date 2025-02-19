В Уфе открылся международный форум «Уралстройиндустрия»

Сегодня в Уфе открылся Международный форум «Уралстройиндустрия» и выставка «Пронедвижимость». В столицу Башкортостана приехали представители 80 компаний из более чем 10 регионов страны. Они представили свою продукцию и знакомят гостей с новыми технологиями. За три дня работы форум объединит на одной площадке 150 региональных и федеральных экспертов. Темой обсуждений станут новые тенденции в отрасли, инновационные технологии и многое другое.

Нажатие кнопки — и бетон заливается в формовку. На площадке форума «Уралстройиндустрия» в режиме телемоста был дан старт работе производства железобетонных изделий крупнопанельного домостроения в Уфе. Оно поможет вводить в строй до 170 тыс. квадратных метров жилья в год. Запуск нового объекта стал результатом поддержки региональными властями.

32-й Международный форум «Уралстройиндустрия» всегда вызывает большой интерес представителей отрасли. В этом году 80 компаний из 11 регионов страны стали его участниками. Здесь можно не только покупателей, но и потенциальных партнеров. Каждый старался выгодно презентовать свою площадку и познакомить гостей с выпускаемой продукцией.

А вот другая республиканская компания показывает, как с помощью электрического отопления можно заниматься майнингом криптовалюты и тем самым покрывать свои расходы на тепло в доме. Фанкойл или теплые полы подключаются к криптокотлу. Датчики контролируют все процессы. Также система может сбрасывать избыточное тепло.

Экологичный подход к производству строительных материалов демонстрируют и студенты. Так, в нефтяном университете показывают, как из отходов металлургии можно создавать тротуарные плитки, а техническую коноплю можно пустить на производство звукоизоляционных плит. По сути, речь о снижении выбросов углекислого газа в атмосферу.

Главным событием первого дня стало пленарное заседание. Участие приняли представители правительства, региональные и федеральные эксперты. В этом году форум посвящен новому национальному проекту «Инфраструктура для жизни». По нему в Башкортостане возведут 21 млн кв. метров жилья. К 2030 году регион по плану должен ежегодно вводить не менее 4 млн квадратов. Реализуются проекты по освоению Забелья и Зауфимья, строятся «Южные ворота».

Трёхдневная программа насыщенна событиями как для застройщиков, так и производителей стройматериалов. Коснутся и сохранения объектов культурного наследия, цифровых технологий, законодательства, ценообразования.