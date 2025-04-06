В Уфе открылся Геномный центр: как это было

В Уфе на этой неделе открыли Геномный центр, в котором планируется совершать научные открытия. Объект стал частью второй очереди строительства Межвузовского студенческого кампуса. Вновь построенная площадка объединит ученых, бизнес, преподавателей вузов и молодежь. А главное – в центре займутся развитием интеллектуальной геномики, в будущем перед учеными стоит задача продлить человеку жизнь.

Этот амплификатор знает многое о генах. За пару часов может исследовать изменения ДНК разных людей. Он первый помощник для ученых в деле изучения генетичекого кода. Хорошее оборудование, комфортные условия дадут возможность делать больше открытий.

Новый Геномный центр расположился в четырехэтажном здании площадью 5,5 тыс. квадратных метров. Это уникальная площадка для научных открытий с современными возможностями. Новый объект – часть второй очереди строительства Межвузовского кампуса Евразийского НОЦ.

Мы видим, как стремительно в Башкортостане развиваются наука и высшая школа. Это повод для гордости, но останавливаться нельзя – впереди большие задачи. Нам предстоит ввести в строй вторую очередь кампуса в установленные сроки. Республика продолжает поддерживать научное сообщество, что уже даёт хорошие результаты.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Погружаться в генетику, медицину, сельское хозяйство в этих лабораториях будут с помощью искусственного интеллекта. Это современное и перспективное направление, которое поможет обучить междисциплинарных специалистов.

Современная наука требует междисциплинарного подхода, комплексного понимания научной составляющей и применения цифровых технологий в генетике, медицине и биотехнологиях. В этом здании мы хотим готовить универсальных специалистов, которые, с одной стороны, хорошо разбираются в информационных технологиях, а с другой – в науках о жизни.

Сергей Гладких, директор ООО «Кампус»
Фото №1 - В Уфе открылся Геномный центр: как это было

На базе центра будут изучать ДНК и РНК для определения наследственных и сложных заболеваний на ранних стадиях. Глобальные цели, стоящие перед учеными, – продлить жизнь и предвосхитить развитие патологий.

Здесь прекрасное оборудование, замечательные лаборатории. Теперь важно создать новые образовательные программы, чтобы максимально эффективно использовать эти ресурсы.

Константин Северинов, генеральный директор ООО «Биотек Кампус» /г. Москва/

Одним из партнеров станет группа компаний, владеющая крупнейшим селекционно-генетическим центром по свиноводству. Геномику животных и растений также будут распознавать с помощью искусственного интеллекта. Созданы пространства и для детей. Так, в лаборатории инноваций ученики младших классов смогут осваивать языки программирования.

Благодарю за приглашение в Уфу, поздравляю с открытием Геномного центра. У него будет много фундаментальных и практических задач. Генетика – наше будущее. Среди актуальных направлений в этой сфере – системный биологический подход в изучении генома, развитие биобанков качественных образцов для разработки генетических технологий, что уже есть в Уфе. Также усиливается запрос на подготовку генетических консультантов, которые смогут вести такие сложные проекты, как расшифровка генома человека.

Андрей Глотов, заведующий отделом геномной медицины НИИ акушерства, гинекологии и репродуктологии имени Д. О. Отта /г. Санкт-Петербург/

Геномный центр – это лишь малая часть строительства второй очереди Межвузовского кампуса Евразийского НОЦ мирового уровня. Впереди еще много работы над этим масштабным проектом. Первый объект, который уже работает, – это IQ-парк, где разместились лаборатории вузов региона. Сейчас большая стройка развернулась по возведению семи башен, куда войдут общежития и учебные блоки. Планируется, что первые студенты заселят жилые комнаты современных высоток уже через три года.

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