В Уфе открылся Геномный центр: как это было

Благодарю за приглашение в Уфу, поздравляю с открытием Геномного центра. У него будет много фундаментальных и практических задач. Генетика – наше будущее. Среди актуальных направлений в этой сфере – системный биологический подход в изучении генома, развитие биобанков качественных образцов для разработки генетических технологий, что уже есть в Уфе. Также усиливается запрос на подготовку генетических консультантов, которые смогут вести такие сложные проекты, как расшифровка генома человека.

Андрей Глотов, заведующий отделом геномной медицины НИИ акушерства, гинекологии и репродуктологии имени Д. О. Отта /г. Санкт-Петербург/