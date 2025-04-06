В Уфе открылся Геномный центр: как это было

В Уфе на этой неделе открыли Геномный центр, в котором планируется совершать научные открытия. Объект стал частью второй очереди строительства Межвузовского студенческого кампуса. Вновь построенная площадка объединит ученых, бизнес, преподавателей вузов и молодежь. А главное – в центре займутся развитием интеллектуальной геномики, в будущем перед учеными стоит задача продлить человеку жизнь.
Этот амплификатор знает многое о генах. За пару часов может исследовать изменения ДНК разных людей. Он первый помощник для ученых в деле изучения генетичекого кода. Хорошее оборудование, комфортные условия дадут возможность делать больше открытий.
Новый Геномный центр расположился в четырехэтажном здании площадью 5,5 тыс. квадратных метров. Это уникальная площадка для научных открытий с современными возможностями. Новый объект – часть второй очереди строительства Межвузовского кампуса Евразийского НОЦ.
Погружаться в генетику, медицину, сельское хозяйство в этих лабораториях будут с помощью искусственного интеллекта. Это современное и перспективное направление, которое поможет обучить междисциплинарных специалистов.
На базе центра будут изучать ДНК и РНК для определения наследственных и сложных заболеваний на ранних стадиях. Глобальные цели, стоящие перед учеными, – продлить жизнь и предвосхитить развитие патологий.
Одним из партнеров станет группа компаний, владеющая крупнейшим селекционно-генетическим центром по свиноводству. Геномику животных и растений также будут распознавать с помощью искусственного интеллекта. Созданы пространства и для детей. Так, в лаборатории инноваций ученики младших классов смогут осваивать языки программирования.
Геномный центр – это лишь малая часть строительства второй очереди Межвузовского кампуса Евразийского НОЦ мирового уровня. Впереди еще много работы над этим масштабным проектом. Первый объект, который уже работает, – это IQ-парк, где разместились лаборатории вузов региона. Сейчас большая стройка развернулась по возведению семи башен, куда войдут общежития и учебные блоки. Планируется, что первые студенты заселят жилые комнаты современных высоток уже через три года.