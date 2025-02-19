В Башкирии боец СВО провёл урок мужества для школьников

Участник специальной военной операции, командир эвакуационного отделения танкового батальона Мударис Асылбаев посетил родную школу в Архангельском районе и пообщался с учителями и учениками. На днях действующий боец получил из рук Радия Хабирова награду — медаль Минигали Шаймуратова.

Профессионализм, не иначе. Мечта детства — стать военным — воплотилась в жизнь. За плечами Мудариса Асылбаева — срочная служба в армии, а позже — по контракту на Дальнем Востоке. С 1 мая 2022 года он ушел защищать нашу родину на СВО.

За две недели пребывания на передовой совершил два подвига, за которые ему присвоили Ордена Мужества. В первый раз он проявил себя в разведке боем, а позже вынес из сражения раненого командира.

9 мая прошлого года он принял участие в параде Победы. На фронте Мударис устанавливает на танки систему радиоэлектронной борьбы. За отвагу и мужество мужчина получил медаль Шаймуратова.

Приехав в отпуск в деревню Тавакачево Архангельского района, боец побывал в родной школе. Ученики долго расспрашивали Мудариса Асылбаева о службе. А учителя передали маскировочную сеть. На малой родине ждут его и самые близкие. Первые месяцы военнослужащий подолгу не выходил на связь, но только материнское сердце подсказывало, что сын жив и здоров.