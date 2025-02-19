В Башкирии в молокозавод инвестируют около 200 млн рублей

Филиал молочного завода в Стерлитамаке планирует увеличить мощности по переработке молока. В прошлом году на предприятии запустили новое оборудование. Ассортимент увеличился, а зарплаты сотрудников стали больше. На этот год в планах продолжить инвестиционную деятельность, вложив порядка 200 млн рублей.

Оборудование по фасовке творога было приобретено в прошлом году. Сотрудникам остается вовремя подхватывать продукт и убирать его в короба. Никакого ручного труда при переработке — каждый участок автоматизирован. Но даже у этой интеллектуальной махины есть сердце — операторская.

Процесс полностью закрыт. Запуск всех манипуляций с молоком происходит лишь с одной кнопки. Вплоть до того, что резервуары и трубопроводы даже очищаются самостоятельно. Ассортимент молочного завода широкий — больше 80 видов изделий. В том числе национальные продукты — тан и айран, которые разливают на ПЭТ-линии.

Развитие предприятия его руководство связывает с инвестиционной деятельностью. В прошлом году в цехах заработало несколько видов высокотехнологичного оборудования. Сотрудники, которые привыкли к ручному труду, привыкли к новой технике. Производственные мощности стали больше — в рост пошла и зарплата.