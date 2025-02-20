В Башкирии прошёл «Хаски-фест 2025»

В Сибае прошёл «Хаски-фест 2025». На базе отдыха организовали показательные выступления собак, которые демонстрировали свое воспитание и послушание. Зрители могли наблюдать за трюками и мастерством четвероногих. Кроме того, дети и взрослые могли поучаствовать в массовых забегах с собаками.

Также гости мероприятия смогли попробовать себя в роли каюра. Они управляли собачьей упряжкой и катались на нартах, проникшись духом настоящих северных приключений. Приглашенные гости, в свою очередь, познакомили зрителей со своими питомцами, которые бежали в упряжке, а также рассказали об их особенностях.