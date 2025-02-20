В Уфе обсудили, как нейросети помогают СМИ

Как найти в искусственном интеллекте друга и помощника, продвигать национальный контент в телеграм-каналах, писать интересные тексты и переводить на русский язык. Об этом рассказали на практическом семинаре для журналистов башкирских и татарских средств массовой информации.

На мероприятии обсудили влияние информационных технологий на современную журналистику, перспективы развития печатных СМИ в условиях цифровизации, говорили о том, как эффективно использовать цифровые инструменты для увеличения охвата аудитории, о секретах востребованности контента национальных изданий, культуре речи и литературном редактировании в современной публицистике.