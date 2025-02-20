В Уфе прошло заседание Госсобрания Башкортостана

Чтобы зарегистрировать транспортное средство, полис ОСАГО не понадобится. Башкирские парламентарии в первом чтении приняли проект закона о внесении изменений в Кодекс республики о безопасности дорожного движения. Сегодня в Уфе состоялось 19-ое заседание регионального Госсобрания. Помимо рассмотрения законопроектов, депутаты выслушали доклад министра внутренних дел о состоянии правопорядка. Участие в заседании принял и глава Башкортостана.

Жители республики перечислили аферистам в прошлом году более 4 миллиардов рублей. Преступления с использованием информационных технологий и телефонное мошенничество остаются злободневными темами для полицейских. Однако в целом уровень преступности в Башкортостане является одним из самых низких в Приволжском федеральном округе.

Существенную поддержку мы ощущаем в решении вопросов по обеспечению правопорядка со стороны главы региона, правительства, руководителей администраций городских округов и муниципальных районов. Несмотря на существующие сложности, мы всегда у них находим должного понимания. Александр Прядко, министр внутренних дел по Республике Башкортостан

После отчёта министра внутренних дел о состоянии правопорядка в регионе и результатах деятельности ведомства в 2024-м году, с докладом выступил уполномоченный по правам человека в Башкортостане Михаил Закомалдин. Позже парламентарии приступили к рассмотрению законопроектов. Один из них связан с внесением изменений в Кодекс республики о безопасности дорожного движения.

То есть оформить машину теперь можно и без полиса, а вот сесть за руль без ОСАГО уже не получится. По крайней мере, за это грозит штраф. Таким образом, парламентарии хотят привести региональное законодательство в соответствие с федеральным. А вот другой документ, предполагающий изменения в земельных отношениях, башкирские депутаты хотят внести в Государственную думу. Речь идёт о выделяемых площадях под ведение личного подсобного хозяйства, в том числе территорий для сенокосов и выпаса скота. На сегодняшний день согласно федеральному закону под ЛПХ можно получить максимум два с половиной гектара.

Еще одни изменения в региональное законодательство, которые приняли в первом чтении, касались уже самих депутатов. Лишиться своего кресла они теперь могут, если попадут под иностранное влияние.