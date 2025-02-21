В Уфе прошёл Молодёжный строительный форум

Студентов колледжей и высших учебных заведений, преподавателей и представителей компаний собрали на одной площадке. Первым предоставили возможность расширить представление о будущей профессией и ее возможностях, вторым – оценить кадровый потенциал.

На мероприятии организовали обучающие мастер-классы и практикумы, круглые столы, интерактивные игры, выставки с участием студентов, преподавателей, работодателей, органов власти и бизнеса.

Региональный форум «Молодой специалист – строитель будущего» организован Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства России. На сегодняшний день он проходит в 25 субъектах страны от Санкт-Петербурга до Южно-Сахалинска. По результатам работы на круглых столах за активную позицию и решение практических кейсов студентам вручают сертификаты на оплачиваемую стажировку, приглашения на прохождение производственной практики.