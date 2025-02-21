В Уфе открылась выставка арабско-персидской каллиграфии

В Уфе в преддверии священного месяца Рамадан открылась выставка арабско-персидской каллиграфии «Восточный ветер» художника Джамиля Ахметгалиева. С обзором экспозиции, организованной кафедрой дизайна и искусствоведения Уфимского государственного нефтяного технического университета, – наша коллега, журналист Айгуль Усманова.

Некогда представитель органов внутренних дел, сейчас Джамиль Ахметгалиев больше известен как выдающийся мастер арабско-персидской каллиграфии, акварели. Сейчас постоянный экспонент Елабужского музея-заповедника, Галереи татарского шамаиля, его работы можно встретить в частных коллекциях в Иране, Турции, Таджикистане, Узбекистане, Азербайджане.

Арабско-персидская каллиграфия нечасто гостит на выставочных площадках. Но площадка площадке рознь, когда речь идёт о тематической экспозиции в стенах самого интернационального вуза, где из трех тысяч иностранных студентов 400 – представители арабского мира. Многоголосие интернационального контингента оказалось в поразительном созвучии с тематикой представленных полотен, занесённых «Восточным ветром»: пословицами, выдержками из стихов Омара Хайяма, суры из священного писания, Корана.

Экспозиция Джамиля Ахметгалиева, нашедшего однажды вдохновение в искусстве арабо-персидской каллиграфии, – это и увлекательное путешествие в письменность, духовные традиции народов Урало-Поволжья, и вместе с тем глубокое понимание истории вопроса.