Танковые подразделения Башкирии поразили укрепления ВСУ

Участники СВО из танкового батальона имени Сергея Зорина мотострелкового полка «Башкортостан» эффективно применяют свои Т-90М «Прорыв». Об этом сообщили в газете Московского военного округа «Красный воин».

Как отметили в издании, за время специальной военной операции уровень подготовки башкирских танкистов вырос настолько, что теперь бойцы поражают цели с минимальными затратами боеприпасов.

Журналистам удалось пообщаться с командиром одного из экипажей с позывным «Счастливчик» перед выполнением очередного задания. Он отметил, что команде на это требуется всего несколько минут. После стрельбы танк отступает в укрытие, так как может начаться ответный огонь артиллерии противника и беспилотников.

Разнесли очередной «укреп». А таких «укрепов» у нас бывает несколько за день. Противник очень боится нашего танка, и постоянно прячется, когда мы работаем. позывной «Счастливчик»

Напоминаем, что танкисты батальона имени Зорина оснащены современными танками Т-90М «Прорыв». Об этом в 2024 году узнали журналисты «Башинформа», когда посетили место дислокации подразделения и стали свидетелями работы танкистов.

Сейчас военнослужащие выполняют боевые задачи в районе Серебрянского лесничества. Противник в этом регионе укрепился здесь настолько, что «выкуривать» приходится долго и упорно, рассказал командир батальона полковник Александр Сопин с позывным «Искандер».

Танковые дуэли и прорывы сегодня стали редкостью. Пехота противника насыщена противотанковым оружием и дронами по «самое не хочу». Поэтому роль бронированных машин на поле боя существенно изменилась. Приоритетной стала стрельба с закрытых огневых позиций. позывной «Искандер»

Полк «Башкортостан» на 95 процентов состоит из добровольцев из Башкирии.

«Счастливчик» отмечает, что в батальоне сформировался сплоченный коллектив, который действует дружно и преодолевает все трудности, всегда поддерживая друг друга как во время выполнения боевых заданий, так и в повседневной жизни.

Наши танкисты всегда отличались стойкостью и неуступчивостью. Не зря говорят: «Упёртые, как башкиры». Это про нас. Мы позиции не сдаём, и работаем до последнего. позывной «Искандер»