«Это наша Родина»: Герой России из Башкирии о службе на СВО

Дмитрий Авдонин, уроженец Дуванского района Башкирии, в эти дни получает поздравления со всех уголков нашей необъятной страны.
Накануне Президент России Владимир Путин присвоил ему звание Героя России. Корреспонденты «Башинформа» пообщались с ним о службе и любви к Родине.
Почему Вы решили стать военным?
Какой парень какой не мечтал стать десантником? Нет такого! Все мечтали носить голубой берет, вот и я по зову сердца поступил в рязанское десантное. Меня, слава Богу, приняли. Я отучился в разведвзводе, по распределению попал в Южный военный округ, занимал тут должности, связанные с разведкой, с горами, принимал участие в Дагестане, Чечне, сейчас вот СВО.
Расскажите подробнее о событиях, за которых вас представили к награде?
Не могу сказать, что это моя заслуга, потому что какой бы «рэмбо» не был командир, без бойцов он никто. Успех любого командира это те – кто стоит за его спиной. За моей - стояли реальные чудо-богатыри. Я мог не оглядываться назад, потому что знал, что эти люди не повернут и будут биться до последнего. А ситуация была такая: мы прогнали врага и заняли опорный пункт. Противник очень обиделся и решил во чтобы то ни стало нас оттуда выкурить. Мы не соглашались, хоть и попали в мини-блокаду, ни зайти не выйти, были раненые. Мы нашли радиостанцию, сообщили об обстановке и держали оборону. Сначала я пацанов с того света вытаскивал, потом они мне отплатили, когда я подорвался. В этом и заключается наше товарищество ВДВ. Мы друг за друга готовы все отдать даже жизнь. Это сила нашего русского, российского товарищества, что не позволяет бросить своих.
Вы много лет живете в Новороссийске, связь с Башкирией поддерживаете?
Родные знают, что значит для меня Башкирия. Это место, в котором я родился, в котором стоит отцовский дом, живет мать и все близкие. Где был я не был, самое лучшее место — это наша родина. Даже завидую порой, что вы все еще там живете, видите все эти времена года, все эти леса, поля, грибы, травы, мед, пасеки. Люди там душевные живут… Нигде таких людей не встретишь. Я 21 год в Башкирии прожил и никогда конфликтных ситуаций не было, мы даже порой и не знали, что оказывается кто-то какой-то там национальности. Этим и отличается Башкирия. Где бы не был, до сих пор о особым чувство вспоминаю свою родину. Всегда тянет к ней, всегда люблю ее. Прям до слез. Фотографии мама присылала, висят у нас дома, с нашими родными пейзажами, берёзками. Это не передать словами, это навсегда запрограммировано в сердце!