«Это наша Родина»: Герой России из Башкирии о службе на СВО

Не могу сказать, что это моя заслуга, потому что какой бы «рэмбо» не был командир, без бойцов он никто. Успех любого командира это те – кто стоит за его спиной. За моей - стояли реальные чудо-богатыри. Я мог не оглядываться назад, потому что знал, что эти люди не повернут и будут биться до последнего. А ситуация была такая: мы прогнали врага и заняли опорный пункт. Противник очень обиделся и решил во чтобы то ни стало нас оттуда выкурить. Мы не соглашались, хоть и попали в мини-блокаду, ни зайти не выйти, были раненые. Мы нашли радиостанцию, сообщили об обстановке и держали оборону. Сначала я пацанов с того света вытаскивал, потом они мне отплатили, когда я подорвался. В этом и заключается наше товарищество ВДВ. Мы друг за друга готовы все отдать даже жизнь. Это сила нашего русского, российского товарищества, что не позволяет бросить своих.