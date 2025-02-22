В Уфе пациентов госпиталя ветеранов войн поздравили с Днём защитника Отечества

В Республиканском госпитале ветеранов с начала СВО пролечились уже более 4 тысяч бойцов. Об этом заявил министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин. В канун Дня защитника Отечества он вместе с замруководителя республиканского следкома Ильясом Масаллимовым посетил военнослужащих и поздравил их с праздником.
Учреждение считается одним из самых передовых в лечении таких пациентов. Госпиталь располагает высокотехнологичным оборудованием, позволяющим обеспечить не только диагностику и лечение, но и реабилитацию.
Порой солдаты поступают со множественными ранениями, в том числе с тяжелыми травмами. Однако благодаря профессионализму медиков многих удается поставить на ноги. Впоследствии бойцы возвращаются в зону СВО. Во время обхода палат глава Минздрава осмотрел больничные карточки пациентов и дал свои рекомендации по лечению и реабилитации. Отметим, что в госпитале находятся не только участники спецоперации, но и ветераны других войн.