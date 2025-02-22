В Уфе пациентов госпиталя ветеранов войн поздравили с Днём защитника Отечества

В Республиканском госпитале ветеранов с начала СВО пролечились уже более 4 тысяч бойцов. Об этом заявил министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин. В канун Дня защитника Отечества он вместе с замруководителя республиканского следкома Ильясом Масаллимовым посетил военнослужащих и поздравил их с праздником.

Учреждение считается одним из самых передовых в лечении таких пациентов. Госпиталь располагает высокотехнологичным оборудованием, позволяющим обеспечить не только диагностику и лечение, но и реабилитацию.