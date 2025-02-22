В Уфе почтили память Александра Матросова

Подвиг, не знающий забвения. Молодёжный совет регионального отделения Фонда пенсионного и социального страхования почтил память Александра Матросова. В преддверии Дня защитника Отечества в парке Победы прошло возложение к памятнику Герою Советского Союза.

Уроженец деревни Кунакбаево Тамьян-Катайского кантона (ныне Учалинского района Башкортостана) героически погиб в 1943 году, ему было 19 лет. Он закрыл своей грудью амбразуру немецкого ДЗОТа, дав возможность бойцам взвода совершить атаку опорного пункта. Его подвиг и стал в русском языке устойчивым выражением – «подвиг Матросова».