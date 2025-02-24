Башкирия присоединилась к всероссийской акции «Чтения Победы»

Она будет идти до 22 июня в разных муниципалитетах региона. Акция приурочена к 80-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне. Участником может стать любой желающий, нужно лишь записаться прямо на самой площадке.

Одной из площадок проведения акции стал торговый комплекс «Центральный». Стихи о подвигах солдат и простых граждан на передовой и в тылу читали как взрослые, так и дети. Организаторы – Министерство образования и науки республики и Центр патриотического воспитания и допризывной подготовки молодёжи имени Героя России Алмаза Сафина.