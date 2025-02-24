Делегация из Башкирии посетила школу им. Шаймуратова в ЛНР

Делегация Башкортостана посетила школу №22 имени Минигали Шаймуратова в городе Петровское Луганской Народной Республики. Руководитель регионального исполкома партии «Единая Россия» поздравил учеников и коллектив образовательного учреждения с Днем защитника Отечества.

По поручению Главы Башкортостана Радия Хабирова именную школу Героя России капитально отремонтировали несколько лет назад. От старого здания остались только полы и стены. Сейчас школа Минигали Шаймуратова – одно из самых современных учреждений ЛНР, на базе которого проводят мероприятия и форумы регионального масштаба.