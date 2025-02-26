В Башкирии прошёл фестиваль военно-патриотических клубов

В селе Иглино прошел фестиваль военно-патриотических клубов. Его приурочили к 80-летию со Дня Победы в Великой Отечественной войне, а также к Году защитника Отечества в России и Году поддержки участников СВО и членов их семей в Башкортостане.
Участие в событии приняли шесть районов республики. На первом этапе команды показали «Визитку» – это презентация военно-патриотического клуба. На втором конкурсанты ответили на вопросы о Великой Отечественной войне. И в финальной части ребята демонстрировали реконструкцию событий тех времен.