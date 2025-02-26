В Башкирии призывают готовиться к активности клещей

Специалисты Роспотребнадзора Башкирии сообщили, что из-за тёплой зимы и ранней весны клещи в республике могут проснуться раньше.
Первые случаи укусов клещей регистрируются в апреле, пик обращений приходится на май, а на март приходились единичные случаи. В этом году в случае ранней весны нужно готовиться к более скорой встрече с кровососущими насекомыми. Не стоит забывать о репеллентах, закрытой одежде, а также о возможности вакцинироваться.
В 2024 году по поводу укусов клещей обращались около 9 тысяч человек. Это на 18% меньше, чем в предыдущем году, что связано с обработкой территорий и дождливым летом.