В Башкирии призывают готовиться к активности клещей

Первые случаи укусов клещей регистрируются в апреле, пик обращений приходится на май, а на март приходились единичные случаи. В этом году в случае ранней весны нужно готовиться к более скорой встрече с кровососущими насекомыми. Не стоит забывать о репеллентах, закрытой одежде, а также о возможности вакцинироваться.