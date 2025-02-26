Жители Башкирии стали активнее открывать малый бизнес

Эксперты подчеркивают возросшую активность жителей Башкортостана в вопросе открытия и ведения своего малого и среднего бизнеса. По оценкам ученых, экономический рост в Башкортостане по итогам прошлого года достиг 4,7 процента.

Увеличивается число самозанятых, субъектов малого и среднего предпринимательства. Активно жители используют федеральные и региональные меры поддержки. К примеру, за последние четыре года в республике выдали более 400 грантов на сумму 203 миллиона рублей. Средства были направлены на проекты по помощи людям с ограниченными возможностями здоровья.

Предприниматели неравнодушны к определенным проблемам, где государство не может оказывать непосредственно государственные услуги в этой сфере. Видя эти ниши, организуются НКО. В республике один из высоких показателей по количеству НКО. 

Рустем Ахунов, главный научный сотрудник лаборатории современных проблем региональной экономики центрального аппарата УФИЦ РАН, доктор экономических наук


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