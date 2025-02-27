В Башкирии прошли соревнования среди детей ветеринаров

В Чишминском районе состоялся финал спортивного соревнования «Внуки, дети ветеринаров» – ВДВ. Его организовали на базе парка «Патриот» и приурочили к Году защитника Отечества и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В нем принимали участие 14 команд со всей республики. В каждой по три участника. Это дети работников Госветслужбы в возрасте 8-14 лет. Лучшие команды отобрали на зональных этапах. Соревнования проходили на территории подведомственных учреждений – Чекмагушевской, Благоварской, Зилаирской, Караидельской райветстанциях и ветеринарной станции Ишимбайского района и города Салавата.