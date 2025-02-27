Минстрой Башкирии обсудил с застройщиками переход на эскроу-счета

Модель работы не нова. Многоквартирные дома уже не первый год возводят по такому принципу. Эксроу-счета призваны обезопасить покупателей. Потребители перечисляют деньги не застройщику, а на специальный счет в банке. Застройщики ИЖС получат их только после того, как дом будет достроен и поставлен на регистрацию, чтобы не стать обманутыми дольщиками, как это произошло с 200 семьями из республики. Люди, поверив яркой и красочной рекламе, вложились в строительство частных домов, отдав деньги, в том числе кредитные, организации «УфаХаус», она же «Гранд Строй».