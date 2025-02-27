Минстрой Башкирии обсудил с застройщиками переход на эскроу-счета

Рынок индивидуального жилого строительства обезопасят от мошенников. Система переходит на эскроу-счета. Накануне в Уфе совместно с застройщиками и Минстроем республики прошёл круглый стол, посвященной этой теме.
Модель работы не нова. Многоквартирные дома уже не первый год возводят по такому принципу. Эксроу-счета призваны обезопасить покупателей. Потребители перечисляют деньги не застройщику, а на специальный счет в банке. Застройщики ИЖС получат их только после того, как дом будет достроен и поставлен на регистрацию, чтобы не стать обманутыми дольщиками, как это произошло с 200 семьями из республики. Люди, поверив яркой и красочной рекламе, вложились в строительство частных домов, отдав деньги, в том числе кредитные, организации «УфаХаус», она же «Гранд Строй».
Известно, что руководитель компании сейчас находится за границей. Возбуждено уголовное дело. Тем временем многие собственники вынуждены достраивать дома за свой счёт по договорам с банками, иначе кредитные организации будут повышать ставки. Что касается добросовестных застройщиков, то они уверены, что с переходом на эскроу-счета столкнутся с рядом трудностей.