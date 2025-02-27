В Уфе маршрут городской электрички хотят продлить до Чишмов

Уфимскую городскую электричку планируют продлить до поселка Чишмы. Об этом заявили в Минтрансе региона. В перспективе также организация станций в микрорайоне «Яркий» и движение по Южному железнодорожному обходу Уфы до Зубово и Чесноковки.

Добавим, что уже с 1 февраля утренняя электричка, которая отправляется в 6 часов из села Раевка, отныне курсирует ежедневно. Это решение было принято специально для обеспечения транспортной доступности Чишмов – одного из крупнейших районных центров региона с населением в 25 тысяч человек. Значительная часть жителей посёлка ездят на работу в Уфу.

Поезд от Раевки прибывает в Шакшу в 08:52. Теперь каждый день будет осуществляться и обратный рейс указанного состава из Шакши до Дёмы. Раньше они ходили только в рабочие дни, сейчас и по выходным.