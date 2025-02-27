Общественная палата Башкирии организовала диалоговую площадку в Зауралье

Порядка 100 жителей Абзелиловского района поделились проблемами с председателем Общественной палаты Башкортостана Данияром Абдрахмановым. Диалоговая площадка длилась два дня и проходила в сёлах Целинный и Гусево, в которые съехались жители ближайших деревень. На встрече обсудили насущные вопросы, связанные с ремонтом дорог, медицинским обеспечением, животными, которые создают аварийные ситуации на дорогах. О чем еще говорили и чем Общественная палата республики сможет помочь жителям Зауралья?

Бездорожье на селе стало самой обсуждаемой темой на диалоговой площадке. Абзелиловцев, собравшихся в первый день встречи, беспокоит состояние дорог до Магнитогорска и до цементного завода «Цемикс».

Говорили и об оказании медпомощи. Житель деревни Альмухаметово Фиргат Ахметьянов обратился с просьбой вернуть закрывшуюся Госаптеку и рассмотреть возможность централизованного прикрепления к больнице Сибая. По любому вопросу приходится ездить в Белорецк. В случае инфаркта, инсульта или родов местные жители преодолевают расстояние в 160 км.

Месяц-два, наверное, мучились, ездили в город, в район – 45 км. Ездили за таблетками. Я как отец инвалида вообще не понимаю, почему такое творится у нас. Сейчас приходится ездить в Сибай, от нас он в 37 км, дорога очень хорошая. Нас бы закрепили туда, проблем не было бы. Фиргат Ахметьянов, житель д. Альмухаметово

Сейчас в Сибай направляют людей с подтвержденным коронавирусом. Жители ездят и в Аскарово, но в райцентре нехватка специалистов и необходимого оборудования. Все обращения фиксировались членами Общественной палаты республики.

Насущным остается вопрос отлова бродячих собак. Обратили внимание и на проблему коз и лошадей, находящихся на вольном выпасе. По этой причине неоднократно происходят аварии на дорогах. Безответственность таких владельцев предложили регулировать и на законодательном уровне.

Также обсуждали проблемы трехметрового карьера, в который проваливается скот, обеспечение дровами семей участников СВО, ремонт аварийного моста и отсутствие отопления в Целинном сельском доме культуры.

На вторую встречу, в селе Гусево, собрались жители шести соседних поселений. В топе обращений – асфальтирование деревень, проведение ремонта и отопления в сельских клубах и библиотеках, сохранение родного языка, снос заброшенных домов, нехватка ветеринаров, а также вопросы газификации и водоснабжения. Первичную медпомощь пациенты получают на расстоянии 7 километров от дома.

Участники встречи возлагают надежды на то, что их обращения будут услышаны и запущены в работу. Только за прошлый год члены Общественной палаты Башкортостана посетили все районы республики не менее двух раз. Сейчас область мониторинга сузилась – под контролем оказалась жизнь людей в конкретных населенных пунктах.