Общественная палата Башкирии организовала диалоговую площадку в Зауралье

Порядка 100 жителей Абзелиловского района поделились проблемами с председателем Общественной палаты Башкортостана Данияром Абдрахмановым. Диалоговая площадка длилась два дня и проходила в сёлах Целинный и Гусево, в которые съехались жители ближайших деревень. На встрече обсудили насущные вопросы, связанные с ремонтом дорог, медицинским обеспечением, животными, которые создают аварийные ситуации на дорогах. О чем еще говорили и чем Общественная палата республики сможет помочь жителям Зауралья?
Бездорожье на селе стало самой обсуждаемой темой на диалоговой площадке. Абзелиловцев, собравшихся в первый день встречи, беспокоит состояние дорог до Магнитогорска и до цементного завода «Цемикс».
Говорили и об оказании медпомощи. Житель деревни Альмухаметово Фиргат Ахметьянов обратился с просьбой вернуть закрывшуюся Госаптеку и рассмотреть возможность централизованного прикрепления к больнице Сибая. По любому вопросу приходится ездить в Белорецк. В случае инфаркта, инсульта или родов местные жители преодолевают расстояние в 160 км.
Сейчас в Сибай направляют людей с подтвержденным коронавирусом. Жители ездят и в Аскарово, но в райцентре нехватка специалистов и необходимого оборудования. Все обращения фиксировались членами Общественной палаты республики.
Насущным остается вопрос отлова бродячих собак. Обратили внимание и на проблему коз и лошадей, находящихся на вольном выпасе. По этой причине неоднократно происходят аварии на дорогах. Безответственность таких владельцев предложили регулировать и на законодательном уровне.
Также обсуждали проблемы трехметрового карьера, в который проваливается скот, обеспечение дровами семей участников СВО, ремонт аварийного моста и отсутствие отопления в Целинном сельском доме культуры.
На вторую встречу, в селе Гусево, собрались жители шести соседних поселений. В топе обращений – асфальтирование деревень, проведение ремонта и отопления в сельских клубах и библиотеках, сохранение родного языка, снос заброшенных домов, нехватка ветеринаров, а также вопросы газификации и водоснабжения. Первичную медпомощь пациенты получают на расстоянии 7 километров от дома.
Участники встречи возлагают надежды на то, что их обращения будут услышаны и запущены в работу. Только за прошлый год члены Общественной палаты Башкортостана посетили все районы республики не менее двух раз. Сейчас область мониторинга сузилась – под контролем оказалась жизнь людей в конкретных населенных пунктах.
Прошедшие в сёлах Целинный и Гусево мероприятия позволили еще больше укрепить диалог между населением и органами власти. Жители смогли оставить свои обращения на бумаге, а также направить их на электронную почту. Все волнующие вопросы будут оперативно рассмотрены Общественной палатой республики и направлены в соответствующие органы, жители получат ответ в кратчайшие сроки.