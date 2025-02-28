В Кумертау открылся единый клиентский центр уфимских газовых компаний

Современные технологии и удобные условия для посетителей. Новый единый клиентский центр уфимских газовых компаний открылся в Кумертау. Теперь жители города и Куюргазинского района могут получить необходимые услуги быстрее и качественнее.
Для начала небольшая экскурсия для гостей. После реконструкции в Кумертау открылся еще один клиентский центр «Газпром газораспределение Уфа». Здесь организована комфортная и просторная зона ожидания, установлен информационный экран, платежный терминал, выставочный зал газового оборудования.
Максимально упростить решение вопросов газоснабжения для потребителей – и это одна из важных задач компании «Газпром газораспределение Уфа». Новый центр поможет упростить процесс подачи заявок на догазификацию, а также предоставить всю необходимую информацию о доступных услугах.
Новый офис будет принимать абонентов г. Кумертау и Куюргазинского района. Сегодня он обслуживает более 28 тысяч домов и предприятий. И, по мнению специалистов уфимской газовой компании, количество заявок на подключение и техобслуживание оборудования с каждым годом только увеличивается.