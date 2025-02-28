В Кумертау открылся единый клиентский центр уфимских газовых компаний

Современные технологии и удобные условия для посетителей. Новый единый клиентский центр уфимских газовых компаний открылся в Кумертау. Теперь жители города и Куюргазинского района могут получить необходимые услуги быстрее и качественнее.

Для начала небольшая экскурсия для гостей. После реконструкции в Кумертау открылся еще один клиентский центр «Газпром газораспределение Уфа». Здесь организована комфортная и просторная зона ожидания, установлен информационный экран, платежный терминал, выставочный зал газового оборудования.

Мы завершили реконструкцию комплекса зданий филиалов в городе Кумертау. В единый центр обслуживания можно прийти получить все необходимые услуги, оформить все необходимые документы. Ну и, конечно, производственная часть, то есть это забота, в первую очередь, о безопасности жителей, пользующихся газом, обслуживание оборудования, создали условия для работы наших работников. Альберт Лукманов, генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Уфа» – управляющей организации ПАО «Газпром газораспределение Уфа»

Максимально упростить решение вопросов газоснабжения для потребителей – и это одна из важных задач компании «Газпром газораспределение Уфа». Новый центр поможет упростить процесс подачи заявок на догазификацию, а также предоставить всю необходимую информацию о доступных услугах.

Во-первых, более доступные услуги станут, тут разделены потоки, ну я уже не говорю, что комфортно. Комфортное помещение, вся логистика изменилась, люди быстрее будут решать свои вопросы. Олег Астахов, глава администрации г. Кумертау