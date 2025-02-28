Бойцы СВО из Башкирии рассказали о службе на передовой

Снайперы мотострелкового полка «Башкортостан», прошедшие суровую закалку в тяжелых боях, рассказали о своих буднях. Журналисты газеты «Красный воин» посетили их временную дислокацию в Серебрянском лесничестве, расположенном всего в нескольких километрах от противника.

О своей службе рассказали заместитель командира взвода с позывным «Хан» и командиры снайперских отделений «Ахмет» и «Шакша».

Военнослужащие подчеркнули, что снайперские навыки развиваются не сразу, а формируются на протяжении многих лет, при этом самое важное — практика. Сегодня любой человек знает, благодаря телевидению и фильмам, что снайпер учитывает множество факторов: скорость ветра, уровень влажности и яркость солнца. Кроме того, бойцы верят в приметы — например, могут не бриться в течение трех суток, а чтобы избавиться от желания чихнуть, достаточно сильно прижать пальцем верхнюю часть губ.

По словам военнослужащих, противники тоже меняют свои стратегии в ходе боевых действий. Снайперы из России вызывают у врагов ужас, где бы они ни находились.

Мы пришли, отработали, и они уже на следующий день все нагибаются, когда ходят. Чувствуют, что смерть близко. позывной «Хан»

Теперь мы работаем в «тройке». Если раньше была снайперская пара, когда один корректирует стрельбу, а другой наносит поражение противнику, то сейчас всё иначе. Третий боец отвечает за радиоэлектронную борьбу. Берёт переносной комплект РЭБ, и вместе с ним мы идём на боевую задачу. позывной «Ахмет»

Журналисты отмечают, что маскировка является важным элементом в работе снайперов, однако даже она может оказаться недостаточной из-за дронов противника.

В связи с этим взвод «Хана» работает преимущественно в ночное время, когда число вражеских дронов сокращается. Однако и в темное время суток снайперы сталкиваются с определенными трудностями. Украинские беспилотники, известные как «Баба-яга», активируются ночью и используют тепловизионные приборы, которые могут обнаружить снайпера, независимо от того, как он будет замаскирован.

С наступлением зимы температура воздуха падает и обнаружить снайпера с помощью тепловизионных приборов становится проще. Поэтому применяются специальные плащи, которые помогают сохранять тепло. Тем не менее, многое зависит от самого снайпера, его опыта и навыков.

Порой мы идём пешком два-три часа до позиций, потому что везде мины, растяжки. Тут нельзя дефилировать как по бульвару. Ты ходишь, запоминаешь местность, рельеф, где что лежит. Мне подфартило только раз — на „передок“ закинули на БМП. Но в последнее время мы стали использовать мотоциклы и багги, которые меньше заметны для противника. позывной «Хан»

Снайперы поделились, что основное их преимущество — скрытность. Если они неожиданно появляются перед противником, это может вызвать у врага замешательство, что ухудшает его позицию. Часто противнику не удается продвинуться даже небольшими штурмовыми группами, поскольку как только они начинают передвигаться, башкирские снайперы наносят им огневое поражение. Дистанция может составлять 150-200 метров, а то и километр.

Для снайпера, так же как и для сапёра, допускать ошибки нельзя. Если противник обнаружит его, он подвергается серьезной опасности, так как враг не будет жалеть боеприпасы. Поэтому тактика требует от снайпера моментального реагирования: выстрелил, спрятался, поменял позицию. Затем отрабатывает другой.

Мы работали на разных направлениях. Были в Тернах, сейчас в Серебрянском лесничестве. Везде свои сложности. Выпал снег, мы надеваем специальные белые костюмы. Они по факту нужны, чтобы днём дойти до позиций, так как меньше заметны с неба. А как только начинается работа по противнику, тут надо осторожно всё делать, постоянно меняя позиции, делая ложные. Алгоритм действий на самом деле простой: веду наблюдение, обнаруживаю цель, поражаю. Всё просто и, главное, оперативно. позывной «Хан»

Напомним, жители Башкирии, желающие заключить контракт для службы в зоне СВО, могут задать интересующие их вопросы по единому справочному номеру военного ведомства страны по номеру 117, Ситуационного центра 122 или (347) 218-19-19, а также в офисах МФЦ «Мои документы». Номер пункта отбора (347) 248-29-31.

Также все ответы на вопросы о контрактной службе в зоне СВО, о мерах социальной поддержки военнослужащим и членам их семей есть на сайте башбат.рф, в чат-ботах в телеграм. Готовы разъяснить будущим бойцам об условиях службы по контракту и в военкомате по месту жительства или в пункте отбора по контракту Башкортостана в Уфе (ул. Революционная, 156).