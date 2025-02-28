Жители Башкирии смогут увидеть сближение молодой Луны, Меркурия и Венеры

В Башкирии 1 марта на закате можно будет увидеть серпик молодой Луны, Меркурий и Венеру. По информации Уфимского планетария, на вечернем небе на высоте 10-11 градусов над горизонтом появится лунный серпик, а чуть ниже расположится Меркурий. Выше них будет Венера. Все три светила будут находиться в созвездии Рыб.