Радий Хабиров ознакомился с ходом реконструкции кинотеатра «Победа» в Уфе

В ближайшие полтора года объект культурного наследия должны привести в порядок. Радий Хабиров сегодня ознакомился с ходом реконструкции кинотеатра «Победа». После завершения работ там уже не будут показывать фильмы, но предназначение здания останется прежним — радовать зрителей.

Это сейчас вокруг жилые дома и оживлённые улицы. А начинали строить в буквальном смысле слова на чистом поле. Первый камень будущего кинотеатра в Черниковке заложили 9 мая 1945 года, оттого и названия у него другого быть не могло — «Победа». Спустя почти 80 лет объекту культурного наследия решили дать вторую жизнь.

Помимо этого, установили металлические каркасы чердака и зрительного зала, завершили устройство крыши. С тем, как продвигается масштабная реконструкция исторического объекта, ознакомился сегодня глава республики.

Это объект культурного наследия. Первый кирпич здания заложили 9 мая 1945 года. В том числе поэтому мы обязаны привести его в порядок. Город нашёл возможность для ремонта, республика поможет с оборудованием. Теперь главное — качественно завершить работу. В течение 1–1,5 года мы всё закончим, а потом откроем театр. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Кинотеатр в 2022 году был передан Театру юного зрителя и будет переоборудован под его нужды. Поэтому проект реконструкции предусматривает не только обновление здания, но и его функциональную перепланировку.

Восстановления этого объекта ждут с нетерпением и жители северной части города. Об этом они сегодня рассказали главе республики. Во время общения с Радием Хабировым люди поблагодарили власти за работу по сохранению исторического облика Черниковки.