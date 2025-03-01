Боец батальона Доставалова: «Должны защищать свою Родину»

Шагнул в вечность четверть века назад. Свой бессмертный подвиг Герой России Александр Доставалов совершил 1 марта 2000 года в Чечне. Сегодня башкирский батальон, носящий его имя, продолжает дело Доставалова по защите интересов своей Родины в зоне СВО. Штурмовики именного подразделения освобождают территорию Донецкой народной республики от киевских неонацистов. Во время выполнения боевого задания добровольцы прикрывают своих товарищей, забирая малыми группами опорники противника.

Уставшие, но самое главное — живые и здоровые, штурмовики возвращаются с боевого задания. Лишь спустившись в блиндаж, снимают с себя тяжелые бронежилеты, откладывают в сторону автоматы и каски. Первым делом ставят чайник, чтобы восполнить силы башкирскими травами и домашним мёдом.

Этот башкирский чай с медом придаёт нам сил после боевого задания. Гуманитарка часто приходит, спасибо большое. Нам поступают боевые задачи, и мы идем их выполнять. В батальоне имени героя России Александра Доставалова все отважные. Честь, отвага и доблесть должны быть в батальоне. позывной «Алга»

У многих штурмовиков за плечами боевой опыт в Чечне и других горячих точках. Поэтому пошли добровольцами на СВО, когда Родине вновь понадобилась их защита.

Без нас как? Мы же мужчины, должны защищать свою родину. Потому что мы присягу давали. Воюем третий год. Ко всему привык, уже всё знаю, есть навыки. Ничего не боюсь. Ну как не боюсь? Страх есть, но я его перебарываю. позывной «Завхоз»

От старших не отстают и молодые бойцы. Под командованием грамотных офицеров освобождают один населённый пункт за другим. Флаги России и Башкортостана говорят о том, что неонацистов здесь больше нет.

Мы идем одной командой, поддерживая друг друга в нелегком бою. Всегда вместе держимся, никогда никого не бросаем. Освободили населенные пункты Катериновка, Екатериновка, Елизаветовку. позывной «Топор»

Противник не ожидал, что мы там окажемся, и когда вражеские силы начали выходить, мы их встретили. Полностью взяли в кольцо, зачистили населенный пункт. Мирных вывели, они были очень благодарны нам. Жители тоже помогли нам в ходе выполнения операции. Дали достоверные данные, где находятся еще мирные люди. И благодаря таким данным мы полностью освободили населенный пункт, мирные люди не пострадали. А вражеские силы противника были уничтожены. позывной «Соркис»

Прикрываться мирными людьми как живым щитом — излюбленная тактика боевиков киевского режима. Они ее неоднократно применяли по всей линии фронта. Но с каждым днем освобожденных населенных пунктов становится всё больше. Спасенных гражданских наши бойцы эвакуируют в безопасные зоны.

Сейчас мы уже продвинулись очень много. Те территории, которые были заняты укронацистами, мы их уже прошли. Вышли на границы Днепропетровской области. Нам осталось до нее три километра. Так что победа будет за нами, мы уже чувствуем это. позывной «Горный»