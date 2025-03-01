Шагнул в вечность четверть века назад. Свой бессмертный подвиг Герой России Александр Доставалов совершил 1 марта 2000 года в Чечне. Сегодня башкирский батальон, носящий его имя, продолжает дело Доставалова по защите интересов своей Родины в зоне СВО. Штурмовики именного подразделения освобождают территорию Донецкой народной республики от киевских неонацистов. Во время выполнения боевого задания добровольцы прикрывают своих товарищей, забирая малыми группами опорники противника.
Уставшие, но самое главное — живые и здоровые, штурмовики возвращаются с боевого задания. Лишь спустившись в блиндаж, снимают с себя тяжелые бронежилеты, откладывают в сторону автоматы и каски. Первым делом ставят чайник, чтобы восполнить силы башкирскими травами и домашним мёдом.
У многих штурмовиков за плечами боевой опыт в Чечне и других горячих точках. Поэтому пошли добровольцами на СВО, когда Родине вновь понадобилась их защита.
От старших не отстают и молодые бойцы. Под командованием грамотных офицеров освобождают один населённый пункт за другим. Флаги России и Башкортостана говорят о том, что неонацистов здесь больше нет.
Прикрываться мирными людьми как живым щитом — излюбленная тактика боевиков киевского режима. Они ее неоднократно применяли по всей линии фронта. Но с каждым днем освобожденных населенных пунктов становится всё больше. Спасенных гражданских наши бойцы эвакуируют в безопасные зоны.
Штурмовики — это особая каста в любом подразделении. Ребята работают на самой передовой, каждый день отбивая у противника Донбасс. Говорят, осталось немного. И скоро вся территория исторических земель вновь вернётся домой.