В Волгограде прошла премьера симфонии композитора из Уфы, посвящённой СВО

В Волгограде прошла премьера симфонии уфимского композитора Марата Файзуллина, посвященная спецоперации и событиям на Донбассе. Ее название «ЗОВ». Симфония состоит из четырёх частей: «Знамения», «Действия», «Жертвы», «К Победе!».

Произведения исполнили в театре «Царицынская опера» в рамках масштабного патриотического мероприятия «ZOV Победы». Вместе со взрослыми музыкантами играли и участники детского симфонического оркестра.