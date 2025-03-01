В Волгограде прошла премьера симфонии композитора из Уфы, посвящённой СВО

В Волгограде прошла премьера симфонии уфимского композитора Марата Файзуллина, посвященная спецоперации и событиям на Донбассе. Ее название «ЗОВ». Симфония состоит из четырёх частей: «Знамения», «Действия», «Жертвы», «К Победе!».
Произведения исполнили в театре «Царицынская опера» в рамках масштабного патриотического мероприятия «ZOV Победы». Вместе со взрослыми музыкантами играли и участники детского симфонического оркестра.
Параллельно на экране шла видеопроекция, созданная на основе картин из фонда студии военных художников им. Грекова, творческой организации Минобороны России, при поддержке Фонда генерала Дубынина. Образы были созданы в зоне СВО и изображают батальные и исторические моменты.