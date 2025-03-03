Башкирия передает опыт «зеленого» производства другим регионам

Перенять опыт, познакомиться с жизнью «зеленого» производства и ее процессами. В Башкортостан на завод «Полиэф» прибыла делегация из Челябинской области и Пермского края. Коллеги приехали на обучение в Центр компетенций по экологии, устойчивому развитию и экономике замкнутого цикла в промышленном туризме, который начал свою работу с 2023 года на базе предприятия. Стоит отметить, что созданию центра предшествовал запуск экскурсии «Химия жизни», который только за 2024 год посетило более 1500 туристов. Теперь, в рамках обучения, помогают представителям бизнеса, муниципалитетов и регионов выстраивать процесс у себя, опираясь на уже имеющийся опыт «Сибура».

Еще несколько лет назад это место было доступно только сотрудникам. А сегодня здесь проходят экскурсии и обучающие занятия. Спикеры делятся опытом и знаниями, как запустить и выстроить процесс у себя на предприятии, на какие важные аспекты при организации туров обратить внимание, чтобы каждый гость остался удовлетворенным от посещения промышленной площадки.

Мы показываем сначала базу, в которой мы жили, потом как решились на запуск промышленного туризма, потом честно делимся, чего нам это стоило, какого количества сил, ресурсов и времени потребовалось для того, чтобы это запустить, но и показываем сильные стороны и ошибки, которые мы прошли, для того чтобы коллеги, уже опираясь на наш опыт, могли не тратить время на какие-то сложности. Варвара Мелекесцева, менеджер связи с государственными органами компании «Сибур»

После теории — к практике. Делегация из 30 человек вместе с наставниками отправилась на производство. Прежде всего перед началом экскурсии всем участникам предоставили спецодежду, самоспасатель, каски и аудиогид. Это необходимо как для безопасности, так и для личного погружения в процесс.

Объяснить сложные процессы производства так, чтобы каждому было понятно, под силу лишь опытному сотруднику. Ведь на экскурсии приходят не только коллеги — в рамках промышленного туризма предприятие посещают школьники, студенты, представители власти, бизнеса и других отраслей.

Самое интересное — это жизнь завода, чем он дышит, что мы производим, какие люди участвуют в этом процессе, как они это делают и что в итоге у нас получается. Мы пытаемся заинтересовать молодых людей и рассказать взрослому поколению, как устроен завод, какие продукты он производит, и самое главное, как это сделать безопасно, практично и с максимальной выгодой. Алексей Фесюн, руководитель проекта повышения эффективности водопотребления предприятия «Полиэф» компании «Сибур»

От сердца производства — единой операторной, до его наивысшей точки — смотровой площадки высотой 72 метра. Гости прошли все четыре производства, увидели весь процесс от переработки пластика до изготовления новых гранул. Туристический маршрут проложен так, что вдохновляет к внутренним изменениям и пониманию собственной ответственности за будущее.

Я убеждена, что промышленный туризм — это огромный мощный инструмент преодоления мифов в отношении экологии и экологического просвещения. Что очень важно здесь, мы для себя подчеркнули, это фокус на том, как сформировать и создать продукты именного экологичного просвещения. Анна Калачёва, руководитель проектного офиса по развитию промышленного туризма в Челябинской области

Сегодня «Полиэф» — один из лидеров промышленного туризма в Башкортостане. Центр компетенций помогает другим предприятиям стать открытыми и найти свои сильные стороны.