В Башкирии прошёл молодежный форум «Шаран – путь к успеху»

В Шаранском районе прошёл молодежный образовательный форум «Шаран – путь к успеху». Его участниками стали обучающиеся 8-10 классов. На форуме юноши и девушки узнали о том, как подойти правильно к составлению социального проекта, с чего начинается работа и как собрать команду.