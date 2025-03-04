В Башкирии прошёл молодежный форум «Шаран – путь к успеху»

В Шаранском районе прошёл молодежный образовательный форум «Шаран – путь к успеху». Его участниками стали обучающиеся 8-10 классов. На форуме юноши и девушки узнали о том, как подойти правильно к составлению социального проекта, с чего начинается работа и как собрать команду.
Также эксперты поделились инструментами того, как продвигать свои идеи в медиапространстве. Кроме того, на форуме юные соискатели грантов представили свои проекты. Создание места отдыха внутри школы, музей боевой славы, игровая площадка во дворе – по каждому проекту есть варианты реализации.