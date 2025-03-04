Радий Хабиров вручил госнаграды России и Башкирии

Один из лучших учёных мира, популярный певец, а также фельдшер, более 30 лет помогающая людям на селе. Что объединяет этих людей? Сегодня каждый из них получил заслуженные награды из рук главы республики. Всего в списке — более 70-ти человек, чьи достижения отметили орденами и медалями, почётными званиями, грамотами и благодарностями.
По числу наград это одна из самых богатых церемоний награждения. Больше половины — за подписью Президента страны. Орден Александра Невского, медали «За заслуги перед Отечеством», а также почетные звания. Почти вся палитра госнаград и по линии республики по указу Главы Башкортостана.