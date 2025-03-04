Радий Хабиров вручил госнаграды России и Башкирии

Мы с вами живём и трудимся в непростое время. Российские воины, в том числе наши земляки, проявляют настоящее мужество и героизм в ходе специальной военной операции. А мы с вами стали для них надёжным тылом, мощной опорой. Искренне говорю всем вам спасибо за ваш патриотизм, единство и сплочённость. За напряжённый созидательный труд на благо нашей родной республики и страны.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан