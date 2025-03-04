Власти Башкирии обсудили модернизацию школ

В этом году в федеральную программу по модернизации школьных систем образования включено 35 зданий школ. В 10 из них работы завершатся в этом году. Это стало главной темой на совещании в правительстве региона с участием глав муниципалитетов.

Из федеральной казны на эти цели выделено 1,5 млрд рублей, республиканский бюджет направил более 260 млн. За три года по программе отремонтированы и оснащены современным оборудованием 146 школ.