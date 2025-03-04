В Уфе состоялась итоговая коллегия Агентства по печати и СМИ

Итоговая коллегия Агентства по печати и СМИ Башкортостана прошла в Уфе. Руководители ведущих средств массовых информаций республики рассказали о проделанной работе. Ключевой акцент, прежде всего, на освещении спецоперации и связанных с ней тем.

В частности, на телеканале БСТ снят цикл документальных фильмов, посвященный Героям России. В эфир вышло 36 выпусков проекта «Письма солдатам». В передачах «Родина в сердце» рассказывается о людях, помогающих воинам СВО. Еще один проект — о матерях солдат — «Мама»-«Әсәй». В рамках программы «Защитники Отечества» за прошлый год подготовлено более 50 выпусков. И это лишь часть работы.