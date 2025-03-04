«Говорю всем вам спасибо»: Радий Хабиров вручил госнаграды России и Башкирии

Выдающийся учёный, известный певец и фельдшер с более чем 30-летним опытом работы в сельской местности — все они были отмечены наградами от главы республики. В списке награждённых — более 70 человек, которые получили ордена, медали, почётные звания, грамоты и благодарности за свои достижения.

По числу наград это одна из самых богатых церемоний. Больше половины — за подписью Президента страны. Орден Александра Невского, медали «За заслуги перед Отечеством», а также почетные звания. Почти вся палитра госнаград и по линии республики, по указу Главы Башкортостана.

Мы с вами живём и трудимся в непростое время. Российские воины, в том числе наши земляки, проявляют настоящее мужество и героизм в ходе специальной военной операции. А мы с вами стали для них надёжным тылом, мощной опорой. Искренне говорю всем вам спасибо за ваш патриотизм, единство и сплочённость. За напряжённый созидательный труд на благо нашей родной республики и страны. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

В своей речи Радий Хабиров отдельно отметил труд некоторых лауреатов. В их числе — профессор Уфимского университета науки и технологий Игорь Александров. Он входит в сотню лучших учёных мира в области материаловедения, известный далеко за пределами страны. Всю свою жизнь он посвятил изучению наноструктурных материалов. И по праву в этот день получил звание Заслуженного деятеля науки Российской Федерации.

Одной из главных звёзд церемонии награждения стал певец Ришат Тухватуллин, который родился и вырос в Башкортостане. Своим указом глава присвоил ему звание народного артиста республики. А он в ответ под бурные аплодисменты спел.

Среди награжденных немало и, что называется, обычных людей. Клара Купцова вот уже 34 года работает фельдшером в медпункте села Ахманово. На ее попечении — более 400 жителей, которые за первой помощью обращаются всегда к ней. Все эти годы женщина работала в приспособленном помещении без удобств. И вот только год назад переехала в новое модульное здание. Самотверженность и преданность профессии во время награждения отметил и глава республики.

Всего награды получили более 70 человек. В списке много работников оборонных предприятий, а также члены правительства, общественной палаты. Представители сферы искусства, образования, юристы и экономисты. Был и наш коллега — фотокорреспондент Олег Яровиков, который в ответ подарил главе республики фотографию одного из уфимских юбилейных объектов.