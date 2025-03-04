В Уфе состоялся «Бал маленьких принцесс»

Мы должны детям, которые имеют особенности здоровья, ограничения по здоровью, все-таки мы должны им делать праздники. Они, как сверстники, не могут где-то принять участие во всех мероприятиях, поэтому мы все-таки должны им давать праздник. Именно поэтому мы проводим Аксаковскую елку, именно поэтому мы проводим Бал маленьких принцесс, и именно поэтому мы маленьких мужчин проводим праздник в парке «Патриот» для детей с ограниченными возможностями здоровья. Хочется, чтобы в этот день они почувствовали, что они нам нужны, что мы их любим. Что они такие же дети, только у них проблем побольше. И когда их сверстники, я говорю, свободно бегают, прыгают, им приходится, может, в большей степени уделять своему здоровью, какие-то процедуры постоянные.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан