В Уфе состоялся «Бал маленьких принцесс»

На мероприятие с участием Главы Башкортостана Радия Хабирова были приглашены девочки с ограниченными возможностями. Станцевать вальс, посмотреть спектакль и получить памятные подарки собрались 286 участниц.
В повседневной жизни они сталкиваются с разными трудностями. Но здесь каждая может очутиться в сказке и закружиться в танце. «Бал маленьких принцесс» организован для девочек в возрасте от 6 до 12 лет с ограниченными возможностями здоровья. Они приехали на праздник из разных уголков республики.
Кигинский район далеко от Уфы, но решились. А так в районе один раз ездили на новогодний бал, и вот сейчас первый раз сюда, в Уфу, далеко так поехали.Раиса Загитова
Такие мероприятия очень нужны детям, особенно некоторым, с ограниченными возможностями, конечно. Девочки здесь очень рады, что накрасили их, аквагрим сделали.Наталья Моисеева
Всего на бал прибыли 286 участниц со своими родителями. Среди них — дети бойцов специальной военной операции. Все они смогли поучаствовать в активностях.
Первый раз на таком празднике, на таком мероприятии. Очень приятно, спасибо, что пригласили. Вот еще у дочки, чтобы хоть немного настроение поднялось, думала, потому что у нас муж на СВО. Вот решили приехать.Лилия Иванова
С Чебурашкой сфоткалась, потом прическу делали. Походила, посмотрела, как все выглядит. Красиво очень. Как будто я королева, ощутила себя.Залина Иванова
«Бал маленьких принцесс» организован по инициативе Главы Башкортостана Радия Хабирова. Для республики он стал уже традиционным и проводится в шестой раз.
Мы должны детям, которые имеют особенности здоровья, ограничения по здоровью, все-таки мы должны им делать праздники. Они, как сверстники, не могут где-то принять участие во всех мероприятиях, поэтому мы все-таки должны им давать праздник. Именно поэтому мы проводим Аксаковскую елку, именно поэтому мы проводим Бал маленьких принцесс, и именно поэтому мы маленьких мужчин проводим праздник в парке «Патриот» для детей с ограниченными возможностями здоровья. Хочется, чтобы в этот день они почувствовали, что они нам нужны, что мы их любим. Что они такие же дети, только у них проблем побольше. И когда их сверстники, я говорю, свободно бегают, прыгают, им приходится, может, в большей степени уделять своему здоровью, какие-то процедуры постоянные.Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Программа мероприятия с каждым годом расширяется. Девочки и их родители смогли пообщаться с любимыми персонажами, увидеть музыкальный спектакль, получить подарки и обрести новые знакомства.
Меняется периодически возраст наших принцесс. В этом году у нас девочки немножко постарше подобрались, основное количество детей. Когда-то у нас были года, когда были девочки, например, в основном маленького возраста. Хочу сказать, что они все уже знают, куда они идут, зачем они идут, и уже приходят осознанно, ходят здесь как настоящие принцессы и получают удовольствие от этого дня.Каринэ Хабирова, председатель попечительского совета благотворительных фондов «Территория женского счастья» и «Уфимский хоспис»
Для тех, кто не смог приехать в Уфу, организованы мероприятия в муниципалитетах. В Башкортостане проживает более 21 тыс. детей-инвалидов. Их социальной реабилитации и абилитации уделяют особое внимание. Так, в прошедшем году в республике открылся Детский реабилитационный комплекс «Салют». Планируется, что в 2025 году услуги в нем получат более 6 тысяч детей.